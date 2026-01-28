Atalanta un sogno da riaccendere Un film in superotto a Bruxelles | Dobbiamo mostrare la vera Dea

Questa sera l’Atalanta gioca a Bruxelles contro l’Union St Gilloise. La squadra bergamasca ha bisogno di vincere per avvicinarsi agli ottavi di finale e mettere una seria ipoteca sui primi posti della classifica. Se la Dea centra il risultato, potrebbe già chiudere il discorso qualificazione, a patto che anche gli altri risultati siano favorevoli. È una partita importante, da vincere senza troppi calcoli.

Obiettivo ottavi di finale per l' Atalanta che stasera può chiudere tra le prime otto con un successo a Bruxelles, sul campo dell'Union St Gilloise e una combinazione possibile di risultati favorevoli. Si giocherà nello stadio dell'Anderlecht, il Lotto Park, dato che l'impianto del St Gilloise, il Marien, non ha la capienza necessaria per la Champions. Dea (seguita da un migliaio di tifosi) al 13° posto nel gruppone a 13 punti, padroni di casa a 6 punti, ma ancora in corsa per acciuffare un posto tra le prime ventiquattro in caso di successo. Avversario da prendere con le pinze l'Union SG, detentore del titolo belga e capolista con 46 punti in 22 giornate, squadra storica del calcio locale con 11 titoli 'preistorici' conquistati prima del 1935 e poi un lungo declino, restando quasi sempre nelle serie minori per oltre cinquant'anni fino alla rapida risalita in Pro League appena tre anni fa, con la conquista del dodicesimo titolo a maggio.

