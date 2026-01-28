Aste Ok sequestro della A&G srl | la decisione della Corte del Riesame

Da avellinotoday.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte del Riesame di Napoli ha deciso di confermare il sequestro della A&G srl. I giudici hanno respinto il ricorso di Gianluca Aprile, figlio di Armando Aprile, uno dei principali imputati nel processo penale in corso. Ora si attende il prosieguo delle indagini.

La Corte del Riesame di Napoli ha confermato il sequestro della A&G srl, rigettando il ricorso presentato da Gianluca Aprile, figlio di Armando Aprile, uno dei principali imputati nel processo penale Aste Ok. Il ricorso mirava ad annullare il provvedimento che aveva già bloccato la società, ma i.🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Aste Ok

Laforgia libero, la Corte di Cassazione: “Nessuna illogicità nella decisione del Riesame”

La Corte di Cassazione ha depositato le motivazioni riguardanti il respingimento del ricorso della Procura di Lecce contro l’annullamento dei domiciliari di Maurizio Laforgia, imprenditore coinvolto in un’inchiesta.

Caso Shalabayeva, la decisione della Corte d’Appello sui cinque poliziotti imputati

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Aste Ok

Argomenti discussi: Aste Ok, sequestro della A&G srl: la decisione della Corte del Riesame.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.