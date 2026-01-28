Aste Ok sequestro della A&G srl | la decisione della Corte del Riesame
La Corte del Riesame di Napoli ha deciso di confermare il sequestro della A&G srl. I giudici hanno respinto il ricorso di Gianluca Aprile, figlio di Armando Aprile, uno dei principali imputati nel processo penale in corso. Ora si attende il prosieguo delle indagini.
La Corte del Riesame di Napoli ha confermato il sequestro della A&G srl, rigettando il ricorso presentato da Gianluca Aprile, figlio di Armando Aprile, uno dei principali imputati nel processo penale Aste Ok. Il ricorso mirava ad annullare il provvedimento che aveva già bloccato la società, ma i.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
