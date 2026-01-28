Assemblea comunale del PD ravennate Lorenzo Margotti rieletto segretario

Questa mattina, a Ravenna, il Partito Democratico ha confermato Lorenzo Margotti come segretario comunale. Durante l’assemblea, i membri hanno approvato la nuova direzione del partito, rafforzando così la leadership di Margotti. La riunione si è svolta senza sorprese, con i partecipanti che hanno espresso fiducia nel percorso scelto.

All’assemblea hanno partecipato anche il segretario regionale PD Luigi Tosiani e il responsabile nazionale dell’organizzazione Igor Taruffi che ha portato il saluto della segreteria nazionale L’assemblea comunale del Partito Democratico di Ravenna ha rieletto Lorenzo Margotti segretario comunale del PD, insieme alla nuova direzione comunale. “La rielezione arriva al termine di una fase politica intensa, segnata dalle elezioni regionali del 2024 e dalle elezioni amministrative della primavera 2025 che hanno portato all’elezione a sindaco di Ravenna di Alessandro Barattoni, alla guida di una coalizione larga e partecipata.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

