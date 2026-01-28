L’INPS ha annunciato il calendario dei pagamenti per il 2026 dell’Assegno di Inclusione, pensioni e Assegno Unico Universale. I primi pagamenti e i rinnovi partiranno all’inizio dell’anno, come da prassi consolidata. Le famiglie possono già consultare le date ufficiali per non perdere nessuna scadenza.

Per le prestazioni liquidate a titolo di Assegno Unico Universale, pensioni e Assegno di Inclusione (ADI) INPS ha adottato da tempo la prassi di comunicare a inizio anno il calendario ufficiale relativo alle date di pagamento delle prestazioni. L’anno 2026 non è da meno e, dopo aver rilasciato il calendario relativo alle pensioni e all’AUU, con il Messaggio 22 gennaio 2026, numero 214 l’Istituto ha comunicato le date relative ai pagamenti dell’ADI, previsti per l’annualità corrente, tanto a beneficio dei nuovi destinatari del sussidio (a seguito dell’esito positivo dell’istruttoria e dell’avvenuta sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale – PAD da parte del nucleo familiare) quanto per coloro che già ricevono la ricarica mensile. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

© Leggioggi.it - Assegno di inclusione 2026: regole e calendario dei primi pagamenti e rinnovi

L'Inps ha reso noto il calendario dei pagamenti dell'Assegno di Inclusione (Adi) per il 2026, con la pubblicazione del messaggio numero 214 del 22 gennaio 2026.

L'INPS ha pubblicato il calendario dei pagamenti dell'Assegno di Inclusione 2026, comunicato con il messaggio n. 214 del 22 gennaio 2026.

ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI) 2026: ecco le NOVITà da GENNAIO per IMPORTI PAGAMENTI DATE e ISEE

