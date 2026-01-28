Online compare una statua da collezione di Assassin’s Creed 4: Black Flag Remake, e subito si riaccendono le discussioni. Ubisoft non si lascia attendere: ha commentato il leak senza smentire ufficialmente il progetto, alimentando ancora di più le voci su un possibile reboot del celebre gioco. I fan attendono di sapere se questa indiscrezione si trasformerà in un annuncio ufficiale.

Una nuova indiscrezione riaccende i riflettori su Assassin’s Creed 4: Black Flag Remake, uno dei progetti più discussi ma mai annunciati ufficialmente da Ubisoft. Nelle ultime ore è infatti comparsa online una statua da collezione dedicata a Edward Kenway, protagonista del capitolo piratesco della saga, con le immagini che hanno rapidamente fatto il giro della rete, spingendo fan e addetti ai lavori a interrogarsi sull’autenticità del prodotto e sullo stato reale del remake. La statua raffigura Edward Kenway seduto su uno scrigno, con un piede appoggiato su una cassa da cui fuoriesce dell’oro. Alle sue spalle si nota un timone parzialmente rotto, mentre il personaggio impugna una spada e una pistola, elementi iconici dell’ambientazione piratesca. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Assassin’s Creed 4: Black Flag Remake, una statua da collezione spunta online ed Ubisoft commenta il leak

Secondo recenti indiscrezioni, il remake di Assassin’s Creed: Black Flag è stato presumibilmente rinviato da Ubisoft.

Recenti registrazioni di dominio da parte di Ubisoft hanno alimentato le speculazioni su un possibile remake di Assassin’s Creed: Black Flag, intitolato Black Flag Resynced.

