Asl Roma 3 apre il secondo Centro Antifumo | attivo il servizio in via Lupatelli

Ostia, 28 gennaio 2026 – La Asl Roma 3 ha aperto un nuovo Centro antifumo in via Lupatelli, 7 a Roma. È il secondo punto di questo tipo nella zona, aggiungendosi a quello già attivo nel Centro Vaccinale di Lungomare Toscanelli. La novità punta ad aiutare chi vuole smettere di fumare, offrendo un servizio più accessibile e capillare per i cittadini di Ostia e dintorni.

Ostia, 28 gennaio 2026 – Nella Asl Roma 3 è attivo il secondo Centro antifumo che si trova all’interno della UOC Salute e Dipendenze di via Lupatelli, 7 a Roma; si unisce a quello già presente nei locali del Centro Vaccinale su Lungomare Toscanelli ad Ostia, che ha iniziato la propria attività nel 2025. Orari e prenotazioni. Una dipendenza da combattere con tenacia. La struttura di Via Lupatelli è aperta il martedì mattina dalle ore 9.30 alle ore 13.30 per l’accoglienza dei primi accessi tramite prenotazione CUP e il martedì pomeriggio dalle ore 14 alle 15 per controlli successivi alla prima visita.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

