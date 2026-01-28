Asl Roma 3 apre il secondo Centro Antifumo | attivo il servizio in via Lupatelli
Ostia, 28 gennaio 2026 – La Asl Roma 3 ha aperto un nuovo Centro antifumo in via Lupatelli, 7 a Roma. È il secondo punto di questo tipo nella zona, aggiungendosi a quello già attivo nel Centro Vaccinale di Lungomare Toscanelli. La novità punta ad aiutare chi vuole smettere di fumare, offrendo un servizio più accessibile e capillare per i cittadini di Ostia e dintorni.
Ostia, 28 gennaio 2026 – Nella Asl Roma 3 è attivo il secondo Centro antifumo che si trova all’interno della UOC Salute e Dipendenze di via Lupatelli, 7 a Roma; si unisce a quello già presente nei locali del Centro Vaccinale su Lungomare Toscanelli ad Ostia, che ha iniziato la propria attività nel 2025. Orari e prenotazioni. Una dipendenza da combattere con tenacia. La struttura di Via Lupatelli è aperta il martedì mattina dalle ore 9.30 alle ore 13.30 per l’accoglienza dei primi accessi tramite prenotazione CUP e il martedì pomeriggio dalle ore 14 alle 15 per controlli successivi alla prima visita.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Approfondimenti su Asl Roma 3
Centro non autosufficienti e demenze, attivo il servizio di trasporto
ASL Roma 1: il Servizio Tobia amplia la rete di assistenza
L’ASL Roma 1 amplia il Servizio Tobia con l’apertura di due nuove sedi “spoke” e la presentazione dello spoke Oftalmico.
Ultime notizie su Asl Roma 3
Argomenti discussi: Sanità a Roma e nel Lazio: nuove regole su ricette, analisi e ambiti di garanzia: cosa cambia; Esito prove scritta, pratica e ammissione prova orale; Sanità, inaugurate due nuove case della comunità: Morena e Tiburtino III; ASL Roma 1 e Municipio III: nuovo PUA (59 caratteri).
Lotta al tabagismo, la ASL Roma 3 raddoppia: inaugurato il secondo centro antifumo a RomaUn nuovo baluardo contro il tabagismo apre le sue porte a Roma, in un quadrante urbano a sud ovest del centro di competenza della ASL Roma 3, che è stato reso ufficialmente operativo in queste ore. Il ... msn.com
Asl Roma 3, attivato il secondo Centro antifumo in via LupatelliIl primo era stato aperto a Ostia lo scorso anno. Il servizio si rivolge a tutti i fumatori e ai portatori di malattie fumo-correlate ... roma.corriere.it
Ambulatorio ex art 26 accreditato asl Roma 1 zona corso Trieste a Roma cerca logopedista per inserimento propria equipe di lavoro - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.