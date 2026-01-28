I dati degli ascolti tv di ieri sera mostrano come Rai1 abbia dominato con il film

Ieri sera, martedì 27 gennaio 2026, la sfida degli ascolti TV ha visto Rai1 prevalere con Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero, seguito da Canale5 e dagli altri canali principali. La serata dei principali canali generalisti. Rai1 – Morbo K: 2.559.000 spettatori (15,61% di share). Canale5 – L’ultima volta che siamo stati bambini: 2.191.000 spettatori (14,93% di share). Rai2 – Boss in Incognito: 924.000 spettatori (6,02%), dopo la presentazione di 28 minuti (710.000 – 3,41%). Italia1 – Coppa Italia: Fiorentina-Como: 1.642.000 spettatori (8,48%). Rai3 – FarWest: 722.000 spettatori (4,92%), dopo la presentazione di 44 minuti (572. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

Ascolti TV Total Audience | Martedì 27 Gennaio 2026. Uomini e Donne +109K, La Forza di una Donna +85K

Martedì 13 gennaio 2026, l'audience televisiva ha registrato risultati equilibrati, con Rai1 e Canale 5 vicini in share.

Giovedì 15 gennaio 2026, gli ascolti televisivi hanno registrato numeri significativi per alcuni programmi.

