ascolti tv morbo k conquista la prima serata

Gli ascolti del martedì televisivo vedono su Rai1 Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero conquistare una media di 2.539.000 spettatori pari al 15.6% di share, vincendo la serata. Su Canale5 L'ultima volta che siamo stati bambini ha invece calamitato 2.180.000 spettatori con uno share del 15%. Su Rai2, dopo la presentazione (707.000 – 3.4%), Boss in Incognito con Elettra Lamborghini segna 920.000 spettatori pari al 6.0%. Su Italia1 la Coppa Italia con la partita Fiorentina-Como ha radunato 1.600.000 appassionati di calcio con l'8.3%. Su Tv8 Christmas with a Crown conquista 312.000 spettatori (1.

I dati degli ascolti di martedì 27 gennaio 2026 mostrano Rai1 in vetta con “Morbo K – Chi salva una vita”.

