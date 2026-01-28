Ascolti Tv Martedì 27 Gennaio | Rai1 guida con Morbo K al 15,6%
I dati degli ascolti di ieri sera raccontano ancora una volta come Rai1 tenga il passo con le serie e i programmi più seguiti. Il film
Nella serata di ieri, martedì 27 gennaio 2026, su Rai1 Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero ha interessato 2.539.000 spettatori pari al 15,6% di share. Su Canale5 L’ultima volta che siamo stati bambini ha conquistato 2.180.000 spettatori con uno share del 15%. Su Rai2 Boss in Incognito ha intrattenuto 920.000 spettatori pari al 6%. Su Italia1 Coppa Italia – Fiorentina-Como ha incollato davanti al video 1.600.000 spettatori con l’8,3%. Su Rai3 FarWest ha segnato 715.000 spettatori (4,9%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca ha totalizzato 482.000 spettatori (4%). Su La7 DiMartedì ha raggiunto 1. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
