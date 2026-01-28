ascolti tv i dati del 27 gennaio 2026

I dati degli ascolti di ieri sera mostrano che Rai1 ha fatto il pieno di pubblico con “Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero”. La fiction ha attirato circa 2 milioni di spettatori, confermando la buona salute dei canali pubblici. La sera si è conclusa con una vittoria netta per Rai1, lasciando indietro i concorrenti.

Bene i canali Rai. Nella serata di ieri, martedì 27 gennaio 2026, su Rai1 Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero ha coinvolto 2.539.000 spettatori pari al 15.6% di share. Su Canale5 L’ultima volta che siamo stati bambini ottiene 2.180.000 spettatori con uno share del 15%. In onda su Rai2 Boss in Incognito non va oltre 920.000 spettatori pari al 6%. Poi, su Italia1 Coppa Italia – Fiorentina-Como registra 1.600.000 spettatori con l’8.3%. Su Rai3 FarWest segna 715.000 spettatori (4.9%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 482.000 spettatori (4%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.480. 🔗 Leggi su 361magazine.com

I dati Auditel della prima serata del 27 gennaio 2026 forniscono un quadro dettagliato delle preferenze degli spettatori, offrendo una panoramica chiara sull’andamento delle trasmissioni più seguite.

Nella serata di martedì 27 gennaio 2026, Rai1 e Canale 5 si sono sfidate ancora una volta.

