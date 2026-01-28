ascolti tv del 27 gennaio solo lacrime gerry scotti e de martino testa a testa

La serata del 27 gennaio si concentra quasi tutta sul Giorno della Memoria, con poche eccezioni. La maggior parte degli italiani ha preferito seguire i programmi dedicati alla memoria dell’Olocausto, lasciando da parte le altre trasmissioni. Solo la partita di Coppa Italia su Italia 1 e gli appuntamenti abituali del martedì hanno fatto eccezione. La maggior parte delle persone ha scelto di ascoltare le storie e i ricordi trasmessi in tv, piangendo davanti alle immagini e alle testimonianze. Gerry Scotti e De Martino dominano gli ascolti, arriv

La serata televisiva del 27 gennaio è dedicata al Giorno della Memoria, con qualche eccezione con la partita di Coppa Italia su Italia 1 e gli appuntamenti fissi del martedì. Rai 1 ha trasmesso la mini serie Morbo K – Chi salva una vita salva il mondo intero di Francesco Patierno, mentre su Canale 5 è stato trasmesso il film L’ultima volta che siamo stati bambini. A È Sempre Cartabianca su Rete 4 ha presentato un reportage da Minneapolis girato nelle ore immediatamente precedenti e successive all’omicidio di Alex Pretti. Mentre su Rai 2 è tornata Elettra Lamborghini con Boss in incognito. Su Rai 3 è andato in onda Farwest e su La7 DiMartedì. 🔗 Leggi su Dilei.it

