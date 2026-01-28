Artemis Danza omaggia Puccini

La compagnia Artemis Danza si prepara a portare in scena domani a Russi una nuova coreografia dedicata a Puccini. Si intitola

La compagnia Artemis Danza presenta domani a Russi ’ Puccini’s Opera. Voci di donne ’, nuova creazione coreografica di Monica Casadei. ’Puccini’s Opera. Voci di donne’ è un intenso progetto artistico dedicato a quattro iconiche e affascinanti eroine del compositore Giacomo Puccini: Tosca, Madama Butterfly, Mimì e Turandot. Lo spettacolo propone una lettura personale e profondamente contemporanea di Monica Casadei sul tema del femminile, posto al centro di un processo di reinterpretazione coreografica, visiva e musicale. Donne diverse per destino e temperamento, ma unite da un filo rosso che attraversa il tempo: l’amore tragico, quello contrastato e osteggiato, l’amore crudele che annienta, fino alla bramosia di possesso che conduce alla distruzione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Approfondimenti su Artemis Danza

L'evento al Teatro Amintore Galli presenta

La serata al Teatro Comunale di Russi propone una nuova interpretazione delle opere di Puccini attraverso la danza contemporanea.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Artemis Danza

Argomenti discussi: Comunicato stampa_Teatro Comunale di Russi, giovedì 29 gennaio lo spettacolo di danza Puccini's Opera. Voci di donne.

In Kazakistan l'Italia celebra Puccini con la danzaL'Ambasciata d'Italia ad Astana, in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Almaty, è lieta di presentare a Karaganda la straordinaria performance Puccini's Opera. Voci di donne, ultima ... ansa.it

In Kazakhstan, Italy celebrates Puccini with danceThe Italian Embassy in Astana, in collaboration with the Italian Cultural Institute in Almaty, is pleased to present in Karaganda the extraordinary performance Puccini's Opera. Voices of Women, the ... ansa.it

Daria Jacopozzi - Assessora partecipazione e pace del Comune di Parma. . Un Sant'Ilario davvero speciale questo del 2026! Coro Carcere di Gabriella Corsaro e Artemis Danza hanno dato un messaggio molto forte. Rinascere si può, insieme! - facebook.com facebook