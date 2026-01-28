Arriva un SMS da Poste Italiane o dalla banca | ecco cosa succede se rispondi a questi messaggi

Questa mattina molte persone in Italia hanno ricevuto messaggi sospetti da Poste Italiane o dalle banche. Si tratta di SMS che sembrano ufficiali, ma dietro ci sono truffatori pronti a ingannare gli utenti. Rispondere a questi messaggi può portare a problemi seri, come il furto di dati o denaro. Ogni giorno, circa 700 mila tentativi di truffa partono via web, e questa volta gli SMS sono diventati il nuovo canale preferito dai truffatori.

Ogni giorno, in Italia, partono circa 700 mila tentativi di truffa via web. Non più solo attraverso email sospette che ormai riconosciamo a colpo d'occhio, ma attraverso un canale che consideriamo ancora relativamente sicuro: gli SMS. Si chiama smishing, ed è la nuova frontiera del cyber crimine che sta mietendo vittime tra gli utenti meno accorti e anche tra chi pensava di essere abbastanza esperto da non cascarci. La parola phishing è ormai entrata nel vocabolario quotidiano di chiunque usi internet con una certa regolarità. Chi naviga, controlla la posta elettronica o gestisce operazioni bancarie online conosce bene il meccanismo: email fraudolente che imitano comunicazioni ufficiali, link contraffatti, pagine web clone di siti istituzionali.

