Arresto a Salerno per duplice omicidio in patria l’uomo aveva regolare permesso di soggiorno

Questa mattina a Salerno è finito in manette un cittadino pakistano, cercato dall’Interpol. L’uomo, già condannato in Pakistan per omicidio, aveva un permesso di soggiorno regolare in Italia. La polizia lo ha trovato e arrestato dopo aver ricevuto una segnalazione internazionale. L’arresto arriva nel pieno rispetto della legge, senza complicazioni. Ora si trova in carcere, in attesa delle decisioni delle autorità italiane.

Eseguito a Salerno un arresto per omicidio. Un cittadino pakistano, già segnalato dall’AISI come punto di riferimento in Italia per l’ottenimento di visti turistici da parte di connazionali, alcuni dei quali radicalizzati, è stato fermato in seguito a una Red Notice Interpol emessa dalle autorità pakistane. L’uomo, condannato in patria per il duplice omicidio di due connazionali, è stato localizzato e arrestato nella provincia di Salerno, mentre si preparava a lasciare il territorio nazionale. Le indagini e la segnalazione internazionale Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le indagini sono partite nell’ottobre 2024, quando l’AISI ha segnalato il cittadino pakistano come figura di riferimento per l’agevolazione di connazionali intenzionati ad acquisire visti turistici in Italia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

