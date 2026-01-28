Arredi in dono per il Dh Oncologico

L’associazione “Il volto della speranza” ha consegnato nuovi arredi al Day Hospital oncologico di Pontremoli. La donazione mira a rendere gli ambienti più accoglienti per i pazienti in cura. Le nuove sedie e tavoli sono già stati sistemati e aspettano di essere utilizzati. I volontari hanno spiegato che il loro obiettivo è creare un’atmosfera più calda e meno fredda per chi affronta momenti difficili. La direzione dell’ospedale ha ringraziato pubblicamente l’associazione, sottolineando l’impatto positivo di gesti

L'associazione "Il volto della speranza" ha donato nuovi arredi per il Day Hospital oncologico dell'ospedale di Pontremoli. La cerimonia di inaugurazione ieri alla presenza del dottor Riccardo Gerali, responsabile dei presidi ospedalieri della Lunigiana, del direttore del reparto Paola Pacetti, della vicesindaca pontremolese Clara Cavellini, della referente per la Lunigiana del sodalizio Laura Bonfigli e della consigliera Marianna Bertoli. Le rappresentanti del sodalizio hanno ringraziato la responsabile del DH oncologico e tutto il suo team, riconoscendo il valore del lavoro svolto quotidianamente.

