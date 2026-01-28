Armando Izzo si presenta ai tifosi | evento ufficiale allo Store US Avellino 1912

Questa sera alle 18:00 l’Avellino presenta ufficialmente Armando Izzo ai tifosi. L’evento si terrà allo Store del club e rappresenta un momento importante per la squadra, che accoglie un difensore di livello. I supporter sono già in fermento per conoscere il nuovo acquisto.

Avellino — L’U.S. Avellino 1912 ha annunciato la presentazione ufficiale di Armando Izzo, in programma giovedì 29 alle ore 18:00. L’incontro si svolgerà presso lo Store Ufficiale del club, situato in via Cannaviello 25, ad Avellino. L’evento è aperto a tutti i tifosi. Nel corso dell’appuntamento è prevista un’intervista al calciatore, seguita da un momento dedicato all’incontro diretto con il pubblico.I presenti avranno la possibilità di scattare fotografie e ricevere autografi. L’iniziativa rappresenta il primo contatto ufficiale tra Armando Izzo e la tifoseria biancoverde in un contesto pubblico e istituzionale, organizzato direttamente dalla società attraverso il proprio store ufficiale.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

L’US Avellino 1912 annuncia ufficialmente il ritorno di Armando Izzo, difensore con una consolidata esperienza nel club.

