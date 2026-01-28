Armando Izzo si presenta ai tifosi | evento ufficiale allo Store US Avellino 1912

Da avellinotoday.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera alle 18:00 l’Avellino presenta ufficialmente Armando Izzo ai tifosi. L’evento si terrà allo Store del club e rappresenta un momento importante per la squadra, che accoglie un difensore di livello. I supporter sono già in fermento per conoscere il nuovo acquisto.

Avellino — L’U.S. Avellino 1912 ha annunciato la presentazione ufficiale di Armando Izzo, in programma giovedì 29 alle ore 18:00. L’incontro si svolgerà presso lo Store Ufficiale del club, situato in via Cannaviello 25, ad Avellino. L’evento è aperto a tutti i tifosi. Nel corso dell’appuntamento è prevista un’intervista al calciatore, seguita da un momento dedicato all’incontro diretto con il pubblico.I presenti avranno la possibilità di scattare fotografie e ricevere autografi. L’iniziativa rappresenta il primo contatto ufficiale tra Armando Izzo e la tifoseria biancoverde in un contesto pubblico e istituzionale, organizzato direttamente dalla società attraverso il proprio store ufficiale.🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su U.S. Avellino

Filippo Reale, nuova presentazione ufficiale ai tifosi dell’U.S. Avellino 1912

Giovedì 22 alle 18:00, presso lo Store Ufficiale dell’U.

Avellino, ufficiale il ritorno di Armando Izzo: i dettagli

L’US Avellino 1912 annuncia ufficialmente il ritorno di Armando Izzo, difensore con una consolidata esperienza nel club.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su U.S. Avellino

Argomenti discussi: ARMANDO IZZO ALL'AVELLINO; Serie B, il caso Izzo scoppia per amore: trasferimento per Raffaella Fico; Calcio Monza, frattura insanabile: Izzo e l’addio tra i rimpianti; Izzo dal Monza all'Avellino, è ufficiale: i dettagli del contratto.

armando izzo si presentaIzzo si presenta: appuntamento giovedì 29 gennaio presso lo store ufficialeProseguono le iniziative dell'US Avellino per presentare i nuovi calciatori in uno spazio aperto direttamente ai tifosi, che possono incontrare e ascoltare le prime parole dei calciatori biancoverdi, ... msn.com

armando izzo si presentaRaffaella Fico e Armando Izzo si sono lasciati? Il messaggio fa tremare i fan/ Addio amore mioMessaggi inquietanti su Instagram, fan in allarme per Raffaella Fico e Armando Izzo: si sono lasciati o è frutto di un errore? ilsussidiario.net

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.