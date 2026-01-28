Armando Izzo costretto allo stop | lesione al polpaccio per il difensore dell’Avellino

L’Avellino perde uno dei suoi titolari prima ancora che inizi la partita. Armando Izzo si è infortunato al polpaccio durante il riscaldamento, poco prima di Spezia-Avellino. Il difensore non è riuscito a scendere in campo e lo stop potrebbe pesare sulla squadra nella sfida di oggi.

L’U.S. Avellino 1912 rende noto che il calciatore Armando Izzo, in occasione della gara Spezia – Avellino, e nello specifico al termine del riscaldamento pre-partita, ha accusato un fastidio al polpaccio destro, in seguito al quale non è stato possibile impiegarlo nell’arco dei novanta minuti. Nei giorni scorsi tale problematica è stata approfondita sottoponendo il giocatore ad esami strumentali, che hanno evidenziato una lesione del muscolo soleo. Izzo ha già iniziato il programma di terapie strumentali per tornare a disposizione prima possibile. Armando Izzo si presenta ai tifosi: evento ufficiale allo Store U.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

L’US Avellino 1912 annuncia ufficialmente il ritorno di Armando Izzo, difensore con una consolidata esperienza nel club.

