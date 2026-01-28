Dalle piste della Valtellina, Arianna Fontana e Nicolò Canclini si impegnano per la prevenzione. I due atleti invitano tutti a prestare attenzione al proprio corpo e a fare controlli regolari, sottolineando che questa può essere una vittoria importante per la salute individuale e collettiva. La loro presenza sul ghiaccio diventa anche un messaggio di sensibilizzazione, soprattutto tra i giovani e gli appassionati di sport.

Sondrio, 38 gennaio 2026 – Dalle piste della Valtellina arriva un messaggio importante, per i singoli e la comunità: “Il benessere passa dalla prevenzione, ascoltiamo il nostro corpo, facciamo un controllo in più”. È la campagna che, in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2’26, Asst Valtellina e Alto Lario ha deciso di lanciare sui social con volti noti d’eccezione. Tra i protagonisti del video "Prevenire per vincere insieme", realizzato dalla Asst in collaborazione con Regione Lombardia, ci sono anche le testimonianze di campioni come la pluricampionessa olimpica dello short track Arianna Fontana e il campione dello sci alpinismo Nicolò Canclini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Ilgiorno.it - Arianna Fontana e Nicolò Canclini in pista per la prevenzione: "Può essere una grande vittoria"

Arianna Fontana si allena in pista con altri atleti per sensibilizzare sulla prevenzione.

