Arbitri Serie A | ufficiali le designazioni per la 23ª giornata di campionato Le decisioni dell’AIA

Questa mattina l’AIA ha annunciato le designazioni arbitrali per la 23ª giornata di campionato. Sono state confermate le assegnazioni per tutte le partite in programma, con alcuni arbitri chiamati a dirigere più incontri. L’elenco ufficiale è stato pubblicato sul sito dell’associazione, che ha comunicato le scelte fatte per questa giornata di Serie A.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.