Arbitri Serie A | ufficiali le designazioni per la 23ª giornata di campionato Le decisioni dell’AIA
Questa mattina l’AIA ha annunciato le designazioni arbitrali per la 23ª giornata di campionato. Sono state confermate le assegnazioni per tutte le partite in programma, con alcuni arbitri chiamati a dirigere più incontri. L’elenco ufficiale è stato pubblicato sul sito dell’associazione, che ha comunicato le scelte fatte per questa giornata di Serie A.
Calciomercato Milan: il Bournemouth ha preso una decisione per Alex Jimenez! Riscatto o no? Ecco cosa succederà in estate Mercato Lazio: si riapre il caso Romagnoli, cos’è successo nell’ultimo allenamento! E un altro biancoceleste è pronto a dire addio Calciomercato Juventus: la mossa del Tottenham per Kolo Muani, sviluppi importanti! Ma c’è un’altra occasione in prestito.Ultimissime Calciomercato Lecce: cessione definita, il giocatore lascia i giallorossi! La formula e i dettagli dell’operazione in uscita Sterling Roma: clamorosa indiscrezione per l’attacco giallorosso! L’inglese arriva solo se. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondimenti su Serie A Ufficiale
Arbitri Serie A, annunciate le designazioni della tredicesima giornata! Sorpresa Milan Lazio, Massa al Derby del Sole. Tutte le scelte dell’AIA
AIA: designazioni arbitrali per le gare valide per la 18ª giornata del Campionato di Serie A
L'AIA ha annunciato le designazioni arbitrali per la 18ª giornata del Campionato di Serie A 202526.
Ultime notizie su Serie A Ufficiale
Argomenti discussi: Le designazioni arbitrali della 22ª; Serie A – Designazioni arbitrali: Marcenaro a Milano e Mariani a Torino; Rappresentativa Serie D: dopo l'Inter c'è la Roma, i convocati di Giannichedda per il match del 4 febbraio; Arbitri, due internazionali nel prossimo turno.
Ufficiale, Serie A – Gli arbitri designati per la 22^giornataNel prossimo fine settimana, Serie A in campo per la 22^ giornata. L'AIA ha da pochissimo comunicato i nomi degli arbitri e le sestine ... ilnapolionline.com
Serie A, gli arbitri della 22esima giornata: Mariani per Juventus-Napoli, Colombo per Roma-MilanResi noti gli arbitri della ventiduesima giornata di A stagione 2025/26: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 23 a lunedì 26 gennaio ... sport.virgilio.it
Serie C girone B, gli arbitri della 24esima giornata - facebook.com facebook
Serie A, la presentazione della 22^ giornata: orari, arbitri e squalificati #SkySport #SkySerieA #SerieA x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.