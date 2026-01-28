Approvazione del Pgt c’è un primo inciampo

La discussione sul nuovo piano regolatore di Lecco si fa subito complicata. Prima ancora di arrivare in fondo, il vicepresidente del Consiglio comunale si dimette. La decisione ha sorpreso i presenti e mette in dubbio la continuità dell’iter. La situazione resta incerta mentre i politici cercano di capire come andare avanti.

La lunga maratona a ostacoli verso il traguardo dell’approvazione del Pgt di Lecco è cominciata. Ancora prima della partenza, c’è già stato il primo inciampo: le dimissioni del vicepresidente del Consiglio comunale. L’altra sera, all’inizio della prima delle almeno sei sedute programmate, Andrea Corti, consigliere comunale della Lega, si è dimesso dal ruolo di vicepresidente dell’assise, in aperto dissenso con gli esponenti di maggioranza per la "strana fretta" di approvare il nuovo strumento urbanistico, che determinerà il futuro di Lecco, senza lasciare nemmeno il tempo materiale a tutti di analizzare i documenti, le osservazioni presentate dai cittadini e le controdeduzioni formulate dai tecnici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

