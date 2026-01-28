Appiano Gentile Inter | rifinitura in vista del Borussia Dortmund

Questa mattina l’Inter ha ripreso gli allenamenti ad Appiano Gentile in vista della partita contro il Borussia Dortmund. I giocatori hanno lavorato su esercitazioni tattiche e fisiche, mentre alcuni infortunati continuano il percorso di recupero. La squadra si prepara a mettere a punto gli ultimi dettagli prima di affrontare la sfida importante in Europa.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Rifinitura in vista del Borussia Dortmund. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Di Gennaro: intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro Palacios: risentimento al retto femorale della coscia sinistra Dumfries: operato alla caviglia sinistra, possibile rientro a marzo Calhanoglu: lesione al polpaccio Barella: lieve risentimento al muscolo psoas della coscia destra Probabile formazione Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Appiano Gentile Inter: rifinitura in vista del Borussia Dortmund Approfondimenti su Inter Dortmund Appiano Gentile Inter: prosegue la preparazione in vista del Borussia Dortmund Appiano Gentile: l’Inter prosegue la preparazione in vista della sfida contro il Borussia Dortmund. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Champions League, Kelly segna il gol del pareggio in Juventus-Borussia Dortmund Ultime notizie su Inter Dortmund Argomenti discussi: Inter-Arsenal, domani vigilia: gli orari di rifinitura e conferenza stampa; Appiano Gentile Inter | rifinitura in vista del Borussia Dortmund; Appiano Gentile Inter | rifinitura in vista della sfida di domani contro il Pisa; Inter, allarme rientrato per Lautaro: l’undici anti-Arsenal di Chivu | VIDEO CM. Borussia Dortmund-Inter, LIVE la conferenza di ChivuAlla vigilia dell’ottava e ultima giornata di Champions League tra Borussia Dortmund-Inter, Cristian Chivu si presente in conferenza stampa direttamente dal Signal Iduna Park. La squadra nerazzurra, ... passioneinter.com Inter, la rifinitura in vista dell’Arsenal: le ultime da Appiano GentileVisualizzazioni: 0 In casa Inter manca sempre meno alla super sfida di Champions League contro l’Arsenal di Arteta, valida per la penultima giornata della League Phase. Martedì 20 gennaio ore 21, San ... calciostyle.it CAM Appiano Gentile - Club Amici Montagna | Appiano Gentile - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.