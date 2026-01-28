Appello del rider investito al pirata della strada | Devi costituirti

Un rider investito a Viareggio si rivolge direttamente al pirata della strada, chiedendogli di costituirsi. “Devi farlo, è un atto umano e giusto”, dice. L’uomo ha deciso di parlare pubblicamente, sperando che chi ha causato l’incidente faccia la scelta giusta e si assuma le sue responsabilità.

Viareggio, 28 gennaio 2026 – " Costituisciti. E 'un atto umano e un'azione di giustizia. E assumiti le tue responsabilità ". Sono le parole che Fabio Baldisseri Vanni, il diciottenne rider viareggino, rivolge al pirata della strada che la sera di lunedì 12 gennaio con la sua auto, una Dacia blu, ha travolto sull'Aurelia, il motorino sul quale Fabio stava andando a consegnare una pizza a Lido di Camaiore. "Stavo lavorando – racconta Fabio Baldisseri Vanni, il giorno dopo all'appello accorato del padre Marco lanciato dalle pagine del nostro giornale al pirata della strada –. Quella sera di due settimane fa stavo andando a consegnare una pizza a Lido di Camaiore.

