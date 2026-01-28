Aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2026 2027

Mancano meno di trenta giorni alla chiusura delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico. La scuola iSchool di Bergamo apre le porte a studenti e famiglie, invitandoli a scoprire non solo gli ambienti e i programmi, ma anche le persone che rendono speciale questa esperienza. Docenti, tutor e staff saranno disponibili per incontri e visite, offrendo un’occasione unica per conoscere da vicino il percorso formativo che si propone di essere più di un semplice percorso scolastico.

A meno di 30 giorni dalla chiusura delle iscrizioni per l’anno scolastico 20262027, iSchool Bergamo offre a studenti e famiglie un’opportunità speciale per conoscere la scuola in modo diretto e autentico: non solo spazi e programmi, ma soprattutto le persone – docenti, tutor e staff – che rappresentano il vero valore del percorso educativo. Accanto alle iscrizioni tramite il  portale ministeriale UNICA, l’istituto propone  Open Day individuali  dedicati, della durata di un’ora, per un confronto personalizzato con i referenti della scuola. L’istituto di via Ghislandi, 57 propone un’offerta formativa articolata in  quattro indirizzi: Liceo Scientifico – Indirizzo Scienze Applicate, Liceo delle Scienze Umane – Indirizzo Economico-Sociale, Istituto Tecnico Grafica e Comunicazione, Istituto Tecnico Informatico.🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

