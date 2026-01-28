Aperitivo con delitto T' amo da morire

Domenica pomeriggio nel quartiere Torpignattara ci sarà un aperitivo con delitto. Al Teatro in casa – Interno 13, in via Casilina 431, Piera Fumarola e Aldo Gordiani metteranno in scena “T’amo da morire”. L’evento inizia alle 18 e promette di unire divertimento e mistero in una serata diversa dal solito.

Domenica 15 febbraio alle 18 nel Teatro in casa – Interno 13 (via Casilina 431 – zona Casilina – Torpignattara) ci sarà uno l’aperitivo con delitto di e con Piera Fumarola e Aldo Gordiani “T’amo da morire”.San Valentino, il giorno degli innamorati, tutto è organizzato nei minimi dettagli per rendere la serata magica e indimenticabile con la proposta di matrimonio di Giovanni a Robin: finalmente avrebbero ufficializzato il loro amore, incorniciato dalla presenza di amici e parenti. Ma qualcosa va storto: Giovanni muore improvvisamente sotto gli occhi di tutti. Chi sarà stato tra Robin, la suocera Linda, il cognato Kevin, il cugino Gianni e l’ex moglie Alessandra.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su T amo da morire

Domenica 11 gennaio alle ore 20 presso il Teatro in casa – Interno 13, in via Casilina 431 a Torpignattara, si svolge l’evento “Aperitivo con delitto” con la partecipazione di Piera Fumarola e Aldo Gordiani, protagonisti di “6° Reggimento”.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su T amo da morire

Argomenti discussi: Aperitivo con delitto alla Corte degli Zampeschi.

Stefano Diamante: Ho ucciso mia madre e ho pagato, il carcere mi ha ripulito e salvatoL’uomo lavora in un locale genovese che adesso sta organizzando un Aperitivo con delitto. Lo abbiamo pensato per caso, non ho riflettuto sul mio passato: ... ilsecoloxix.it

Aperitivo con delitto Stanza 57Sabato 31 gennaio alle 20.00 e domenica 1 febbraio alle 18 nel Teatro in casa – Interno 13 (via Casilina 431 – zona Casilina – Torpignattara) ci sarà uno l’aperitivo con delitto di e con Piera Fumarol ... romatoday.it

Aperitivo con delitto "L'erba cattiva" ift.tt/jIPwExg x.com

Sabato 31 gennaio alle 20.00 e domenica 1 febbraio alle 18 nel Teatro in casa – Interno 13 (via Casilina 431 – zona Casilina – Torpignattara) ci sarà uno l’aperitivo con delitto di e con Piera Fumarola e Aldo Gordiani “Stanza 57”. Nella stanza 57 di una casa d facebook