Anziana ferita a Pergola arrestata la badante | per i carabinieri è tentato omicidio L' 83enne ricoverata per un trauma cranico

Una donna di 83 anni è stata ferita a Pergola e ora si trova in ospedale con un trauma cranico. La polizia ha arrestato la sua badante, una moldava di 65 anni, sospettata di aver tentato di uccidere l’anziana. L’arresto è arrivato dopo le indagini dei carabinieri, che hanno ritenuto la donna colpevole di aver agito con l’intenzione di uccidere la sua assistita. La vicenda si è svolta nel giro di poche ore, lasciando la comunità sotto shock.

PERGOLA È stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio Maria Betco, la badante 65enne moldava che assisteva da nemmeno un anno l'anziana di Pergola trovata lunedì mattina in casa con una grave ferita alla testa. Il trauma cranico che ha riportato la signora Maria, ottantatreenne, ricoverata con prognosi riservata nel reparto di medicina di urgenza dell'ospedale regionale di Torrette di Ancona, è ritenuto dagli inquirenti compatibile con un colpo inferto con un corpo contundente. L'arresto dopo mezzanotte I carabinieri della stazione di Pergola hanno formalizzato l'arresto al termine di una lunga giornata di indagini, la scorsa notte intorno a mezzanotte e mezzo.

