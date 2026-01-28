Anziana con il cranio fracassato fermata badante | tentato omicidio

Una donna di 85 anni è in gravi condizioni all’ospedale di Torrette di Ancona, dopo essere stata trovata con il cranio fracassato. La polizia ha arrestato la badante che si occupava di lei, sospettata di aver tentato di ucciderla. Secondo le prime ricostruzioni, l’anziana è stata colpita con violenza, ma ancora non si sa cosa abbia scatenato l’aggressione. La donna è stata immediatamente soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale, dove ora lotta tra la vita e la

Pergola (Pesaro), 28 gennaio 2026 – Un’anziana ricoverata in fin di vita a Torrette di Ancona con il cranio fracassato. E la badante che la assisteva, la 65enne moldava Maria Betco, fermata con l’accusa di tentato omicidio. È quanto accaduto lunedì mattina in Largo Lucania 3 a Pergola, in un condominio di tre piani in una popolata zona residenziale al centro del paese. Una porta sottile, un pianerottolo stretto, un condominio come tanti. Dietro quelle pareti, però, si sarebbe consumata una violenza brutale. L’anziana lotta tra la vita e la morte. Maria Bigonzi, 83 anni, vedova, due figli che la seguono quotidianamente (la figlia di giorno, il figlio la sera) ora lotta tra la vita e la morte all’ospedale regionale di Torrette di Ancona, in coma, con la teca cranica fratturata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Anziana con il cranio fracassato, fermata badante: tentato omicidio Approfondimenti su Pergola Pesaro Anziana in fin di vita, arrestata la badante per tentato omicidio In questa vicenda, una badante è stata arrestata per tentato omicidio di un’anziana di 83 anni a Pergola. Anziana trovata in fin di vita in casa, arrestata la badante per tentato omicidio Una badante moldava, cittadina italiana, è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio di un’anziana trovata in fin di vita a casa. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. LUINO - 19.01.2026 - Da Varese News - Donna di 93 anni investita a Luino in corso XXV Aprile. L'anziana soccorsa in codice rosso: nella caduta ha battuto il capo. È il secondo grave incidente stradale da inizio anno che vede pedoni investiti. Incidente strada - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.