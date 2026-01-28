Antonio Capuano al Cinema Astra per la proiezione del suo film L’isola di Andrea

Questa sera Antonio Capuano sarà al Cinema Astra per presentare il suo film L’isola di Andrea. L’iniziativa si inserisce nella programmazione del Cineforum 20252026, che ha già visto la presenza di Giovanni Esposito. Dopo il debutto di ottobre, anche questa volta il pubblico avrà l’opportunità di incontrare il regista e scoprire i dettagli del suo lavoro.

Dopo la gradita presenza di Giovanni Esposito per il debutto del Cineforum 20252026 lo scorso ottobre, anche la seconda parte della storica rassegna dell’Astra avrà un ospite speciale. In occasione del film L’ISOLA DI ANDREA, lunedì 2 febbraio, alle ore 20:30, in sala ci sarà il regista Antonio Capuano, direttamente da Napoli per incontrare il pubblico comasco. Il regista sarà a Como solo per la proiezione di lunedì sera (inizio ore 20:30) quindi l’invito per tutti gli interessati, anche chi è iscritto ad altri turni del Cineforum, è di approfittare di questa occasione. Possibile l’ingresso anche per i non abbonati, acquistando il biglietto a 6,50 €.🔗 Leggi su Quicomo.it Approfondimenti su Antonio Capuano Il mio nome è Nevenka: la proiezione in anteprima al Cinema Astra Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Antonio Capuano Argomenti discussi: Antonio Capuano al Cinema Astra per la proiezione del suo film L’isola di Andrea; CARLO CECCHI - Il teatro e il cinema piangono la scomparsa dell'attore e regista; Un pallone nel lager - Astra 21 - eventi; Lutto nel mondo del cinema, è morto l’attore Carlo Cecchi: protagonista del film di Antonello Grimaldi a Sassari. Antonio Capuano al Cinema Astra per la proiezione del suo film L’isola di AndreaCon L’Isola di Andrea, presentato all’ultimo Festival di Venezia, contando nel cast Teresa Saponangelo e Vinicio Marchioni oltre al giovane protagonista Andrea Migliucci, Capuano affronta il tema ... quicomo.it Antonio Capuano riceverà il Premio Bianchi alla Mostra del Cinema di Venezia 2025, dove presenterà L'isola di AndreaAll'ottantaduesimo Festival di Venezia, Antonio Capuano non solo presenterà Fuori Concorso il suo nuovo film, intitolato L'Isola di Andrea, ma riceverà dal Sindacato dei Giornalisti Cinematografici ... comingsoon.it BUONASERATA AMMIRANDO CORSO VITTORIO EMANUELE DA VIA DEI MERCANTI foto Antonio Capuano - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.