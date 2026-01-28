Antonello Fassari riappare nella fiction Morbo K | l’ultimo lavoro prima di morire L’omaggio commosso di Giacomo Giorgio | Splendido attore e uomo straordinario

Ieri sera su Rai Uno è andata in onda la prima puntata di “Morbo K”, l’ultima fiction di Antonello Fassari prima della sua scomparsa. Il cast ha reso omaggio all’attore, con Giacomo Giorgio che lo ha ricordato come uno “splendido attore e uomo straordinario”. L’emozione si è percepita tra gli spettatori e chi ha lavorato al progetto, consapevoli di aver visto l’ultimo suo lavoro.

C'era un pizzico di commozione da parte di tutto il cast di " Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero" per la prima puntata andata in onda ieri sera su Rai Uno che ha totalizzato 2.539.000 spettatori pari al 15.6% di share. Infatti questa produzione è stata l'ultima per l'attore morto a 72 anni nell'aprile 2025. Fassari interpreta nonno Moisè, al centro della famiglia Calò che viene poi travolta dal rastrellamento del Ghetto Ebraico di Roma il 16 ottobre 1943. Tra i protagonisti della pellicola, che si concluderà questa sera 28 gennaio con il secondo ed ultimo appuntamento, c'è Giacomo Giorgio che ha voluto ricordare Fassari con parole commoventi condivise sul suo profilo Instagram: " Vorrei dedicare un ricordo per questo splendido attore e uomo straordinario, che con Morbo K ci ha lasciato la sua ultima interpretazione.

