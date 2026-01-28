Ansia per una palermitana tra i prigionieri politici in Venezuela il papà | Sta male temo per la sua vita

Domenica saranno trascorsi tre mesi da quando una donna di Palermo è finita tra i prigionieri politici in Venezuela. La sua famiglia vive nel timore, e il papà dice che la figlia sta male e teme per la sua vita. La situazione resta difficile e preoccupante, con poche notizie ufficiali e molta ansia che cresce giorno dopo giorno.

Si tratta di Francis Costantino Ramos, 45 anni, arrestata lo scorso 31 ottobre e attualmente reclusa nello Stato di Táchira. A lanciare un appello per la sua liberazione è il padre, Giuseppe Costantino, imprenditore nel settore dei supermercati emigrato negli anni Cinquanta e rientrato in Sicilia da poco. Oggi vive a Balestrate Domenica saranno passati tre mesi. Novanta giorni di angoscia. C'è anche una palermitana tra i prigionieri politici detenuti dal governo venezuelano. Si tratta di Francis Costantino Ramos, 45 anni, arrestata lo scorso 31 ottobre e attualmente reclusa nel distaccamento numero 215 di La Pedrera, nello Stato di Táchira.

