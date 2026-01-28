Questa sera su Canale 5 torna Anna Valle con la serie “Una Nuova Vita”. La attrice interpreta Vittoria Greco, una donna che cerca di ricostruirsi la vita dopo essere stata ingiustamente in carcere per l’omicidio del marito. La serie andrà in onda per quattro puntate e segue le vicende di una donna in cerca di riscatto.

Dopo il successo di A Testa Alta, Canale 5 tiene acceso il mercoledì con un’altra serie, Una Nuova Vita, con protagonista Anna Valle, che da questa sera – per quattro appuntamenti – sarà Vittoria Greco, una donna in cerca di riscatto dopo essere stata ingiustamente rinchiusa in carcere per l’omicidio del marito. Una Nuova Vita: trama e anticipazioni. La vita di Vittoria Greco (Anna Valle), moglie e madre felice, nonché medico all’inizio di una brillante carriera, è stata stravolta da un incidente in montagna che è costato la vita a suo marito Leonardo Moser (Luca Capuano). Da quel momento, tutti hanno creduto che fosse stata lei a inscenare il tragico evento con l’intento di uccidere l’uomo, motivo per il quale è finita in carcere con una condanna senza appello. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Anna Valle in cerca di “Una Nuova Vita” su Canale 5

Approfondimenti su Anna Valle Una Nuova Vita

Alessandro Tersigni approda su Canale 5 con la nuova fiction

Vittoria Greco si prepara a tornare in televisione con una nuova fiction su Canale 5, dove interpreta un ruolo difficile.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Life in Altai Mountainous Village With Less Than 70 People

Ultime notizie su Anna Valle Una Nuova Vita

Argomenti discussi: Anna Valle diventa una madre medico accusata di avere ucciso il marito: Una nuova vita, sicuri?; ‘Una nuova vita’, al via su Canale 5 la serie con Anna Valle e Daniele Pecci; Verissimo: Anna Valle: l'intervista integrale Video; Una nuova vita, Anna Valle: Fare i genitori è faticoso come un’arrampicata!.

Una nuova vita su Canale 5: Anna Valle è la mantide in cerca di riscattoDopo A Testa alta arriva Una nuova vita. Canale 5 punta ancora una volta su una fiction dal respiro emotivo e dal taglio mystery-drama, mettendo al centro ... ultimenotizieflash.com

Una nuova vita, Anna Valle: «Fare i genitori è faticoso come un’arrampicata!»Nella nuova fiction di Canale 5, serie girata tra le Dolomiti, l'attrice è una madre in cerca di giustizia «Ma lo sa che prima di iniziare le riprese ho seguito un paio di lezioni di arrampicata? No, ... sorrisi.com

“Il bacio più bello sul set Con Neri Marcorè. E se oggi faccio l’attrice è grazie a… Gianni Morandi”. Il retroscena svelato da Anna Valle. facebook