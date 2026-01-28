Anna Valle | Il bacio migliore sul set con Neri Marcorè Ho fatto l'attrice grazie a Gianni Morandi
Anna Valle torna in prima serata con la fiction Una nuova vita. Di Miss Italia ricorda il volto di Fabrizio Frizzi, ma ad aprirle le porte della recitazione è stato Gianni Morandi.🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti discussi: Anna Valle: Miss Italia? A 16 anni rifiutari di andarci. Il miglior bacio sul set? Neri Marcorè. Il peggiore? Non ve lo dirò mai.
Anna Valle: «Miss Italia? A 16 anni rifiutari di andarci. Il miglior bacio sul set? Neri Marcorè. Il peggiore? Non ve lo dirò mai»L'attrice in prima serata su Canale 5 con la serie «Una nuova vita» (per quattro mercoledì), un giallo con un forte risvolto emotivo ... corriere.it
Un amore che fa scandalo. Giovedì a Civitanova e venerdì a Senigallia la commedia di Cotroneo con Anna Valle - facebook.com facebook
