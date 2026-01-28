Anna Tatangelo show al compleanno di Michelle Hunziker | il duetto con Aurora Ramazzotti è virale VIDEO

Anna Tatangelo ha fatto il suo show al compleanno di Michelle Hunziker. Sul palco, ha cantato insieme a Aurora Ramazzotti, regalando un momento che è subito diventato virale sui social. Il pubblico ha apprezzato la spontaneità e l’energia delle due cantanti, e il video ha fatto il giro del web in poche ore.

Al compleanno di Michelle Hunziker, Anna Tatangelo duetta con Aurora Ramazzotti in Ragazza di periferia: il video virale Il 24 gennaio Michelle Hunziker ha festeggiato il suo compleanno, circondata dagli affetti più cari. A rubare la scena però è stata Anna Tatangelo. La cantante, infatti, ci ha regalato un duetto incredibile con la figlia della conduttrice, Aurora Ramazzotti. Nel corso dei festeggiamenti, a un certo punto della serata, come testimoniato da diversi video realizzati con lo smartphone, Michelle ha radunato tutti i suoi amici in salone. Ed è qui che è nata la vera magia. Anna Tatangelo ha dato spettacolo. 🔗 Leggi su Novella2000.it

L'articolo esplora i dettagli del compleanno di Michelle Hunziker, con particolare attenzione agli invitati vip e ai look sfoggiati durante la festa.

