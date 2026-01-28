Anm smontata sul software spione nei pc

L’Associazione Nazionale Magistrati si è detta sorpresa dopo il servizio di Report che ha mostrato l’uso del software «spione» nei loro computer. Dopo la trasmissione, l’Anm ha chiesto spiegazioni al ministro Carlo Nordio sul programma Ecm, che viene descritto come un trojan in grado di controllare i dati dei magistrati. La questione ha acceso il dibattito sulla privacy e sulla sicurezza delle informazioni in un momento in cui si parla molto di sorveglianza digitale.

L'associazione, dopo il servizio di «Report», aveva chiesto chiarimenti a Carlo Nordio sul programma Ecm, descritto come un trojan nei loro computer. Ma l'Agenzia per la cybersicurezza chiarisce: il controllo da remoto è inattivo e qualsiasi accesso lascerebbe segni. L'Associazione nazionale magistrati inciampa nel caso del software Microsoft Ecm, letteralmente «Endpoint configuration manager», un sistema di gestione centralizzata per gli interventi da remoto sulle reti di computer. Con un comunicato ufficiale, la Giunta esecutiva centrale dell'Anm l'altro giorno ha provato a fare un salto in avanti rispetto al servizio mandato in onda domenica da Report (la trasmissione di Rai3 condotta da Sigfrido Ranucci ) sulla sicurezza informatica, che presentava il sistema di intervento da remoto come un mezzo per poter spiare i computer di 40.

