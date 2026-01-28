Anguillara Tribunale dei minori conferma affidamento del figlio di Federica Torzullo ai nonni materni e al sindaco in qualità di tutore

Il Tribunale dei minori di Roma ha deciso di affidare il bambino ai nonni materni e al sindaco, che svolge il ruolo di tutore. L’ipotesi di affidarlo a una comunità per minori è stata esclusa, anche se questa possibilità sembrava molto remota. La decisione arriva dopo le verifiche e le valutazioni fatte nelle ultime settimane.

Esclusa l'ipotesi di darlo a una comunità per minori, che comunque era un'ipotesi remota Il Tribunale dei minori di Roma ha confermato l'affidamento del figlio di Federica Torzullo ai nonni materni e al sindaco, in qualità di tutore. Nell'udienza di oggi si è deciso che il bambino, che non ha.

