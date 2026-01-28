Anguillara il figlio di Federica Torzullo uccisa da Carlomagno sarà affidato ai nonni materni

Il Tribunale per i Minori di Roma ha deciso che il bambino di Federica Torzullo resterà con i nonni materni e il sindaco di Anguillara agirà come tutore. La decisione arriva dopo la tragica morte della donna, uccisa dal suo compagno Claudio Carlomagno. Ora il piccolo sarà affidato a chi può garantirgli stabilità e sicurezza. La vicenda ha suscitato molta attenzione nella comunità locale, ancora scossa dalla violenza che ha tolto una vita.

Roma, 28 gennaio 2026 - Il Tribunale per i Minori di Roma confermerà l'affidamento ai nonni materni e al sindaco di Anguillara, in qualità di tutore, del figlio di Federica Torzullo, la donna uccisa a coltellate dal compagno Claudio Carlomagno. Verrà confermata la decisione già applicata il 17 gennaio scorso. La sorella di Federica vuole incontrare Carlomagno in carcere. Nel frattempo la sorella di Federica ha chiesto di poter incontrare Carlomagno in carcere. "La lettura che va data di questa aspettativa è quella che fa capire la determinazione della famiglia Torzullo nel voler arrivare alla verità che non è ovviamente quella che ha raccontato l'indagato davanti al Gip'', ha spiegato l'avvocato Carlo Mastropaolo all'uscita dalla villetta di Anguillara Sabazia dove si sono tenuti accertamenti sulla casa e sull'auto dell'uomo.

