Anguillara i genitori di Federica Torzullo arrivano al tribunale dei minori

I genitori di Federica Torzullo sono arrivati questa mattina al tribunale dei minori di Roma. Devono partecipare all’udienza che deciderà sull’affidamento del bambino, dopo la tragica morte della madre, uccisa dal marito Claudio Carlomagno nella loro casa di Anguillara Sabazia. La vicenda ha scosso l’intera comunità, ora in attesa di sapere quale sarà il futuro del piccolo.

I genitori di Federica Torzullo arrivano al tribunale per i minori di Roma per l'udienza che dovrà decidere sull'affidamento del figlio della donna, uccisa dal marito Claudio Carlomagno nella loro villetta di Anguillara Sabazia. Il giudice dovrà stabilire se il minore sarà affidato ai nonni materni o, in via temporanea, collocato in una casa famiglia protetta.

