Anguillara Claudio Carlomagno scrive lettera al figlio di 10 anni avvocato Miroli | Servizi sociali decideranno se potrà leggerla

Claudio Carlomagno, l'uomo che ha ucciso la moglie Federica Torzullo, ha scritto una lettera al suo bambino di 10 anni. La missiva è arrivata in un momento delicato, perché i servizi sociali devono decidere se il bambino potrà leggerla o meno. Carlomagno, attualmente in carcere a Civitavecchia, ha deciso di spiegare al figlio le circostanze di quanto accaduto, ma spetta ora a chi si occupa delle sue sorti decidere se la lettera sarà consegnata o no. La vicenda si svolge sotto

Dal carcere di Civitavecchia l'uomo che ha ucciso Federica Torzullo scrive al figlio di dieci anni per spiegare l'omicidio della madre Claudio Carlomagno, il reo confesso killer della moglie Federica Torzullo, ha scritto dal carcere di Civitavecchia una lettera al figlio di 10 anni, in cui pr.

