Anguillara avvocato sorella Federica Torzullo | Famiglia scossa ma concentrata sul bambino e sulla verità

Anguillara si stringe attorno al bambino coinvolto nella vicenda. La famiglia, nonostante lo shock, si unisce per proteggere il piccolo e scoprire cosa sia successo davvero. L’avvocato Federica Torzullo conferma che stanno mantenendo la calma e si stanno concentrando sull’obiettivo di fare luce sulla situazione.

"La famiglia ovviamente è scossa ma sta conservando le energie per fare fronte comune e tutelare questo bambino che come potete immaginare ha una vita stravolta". Così Carlo Mastropaolo legale di Stefania Torzullo, sorella di Federica uccisa dal marito Claudio Carlomagno ad Anguillara Sabazia (Roma) lo scorso 9 gennaio, al tribunale per i minori di Roma per la sentenza di affidamento del figlio della vittima. Poi l'avvocato ha confermato l'intenzione di Stefania Torzullo di incontrare l'assassino. "Ha espresso questo desiderio. È un desiderio forse realisticamente difficile da realizzare che però esprime il desiderio da parte della famiglia di raggiungere la verità, una verità in ordine alla quale la famiglia non crede rispetto alla versione rilasciata da Carlomagno".

