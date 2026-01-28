Anguillara avvocato genitori Torzullo | Movente Carlomagno soffocare autonomia Federica

L’avvocato dei genitori di Federica, a Anguillara, spiega che il movente dietro il gesto di Carlomagno sarebbe stato quello di soffocare l’autonomia decisionale della ragazza. Secondo lui, il giudice ha confermato questa motivazione nell’ordinanza, sottolineando come ci fosse stata una resistenza da parte di Federica a quanto stava accadendo. La relazione tra i due si stava infatti trasformando in qualcosa di diverso.

“Il movente è quello che dice anche il giudice nell’ordinanza, ad oggi: soffocare ogni autonomia decisionale di Federica, una relazione che stava ormai diventando qualcos’altro e c’è stato questo tipo di atteggiamento e questo tipo di resistenza”. Lo ha detto Nicodemo Gentile, legale dei genitori di Federica Torzullo, uccisa dal marito Claudio Carlo Magno ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, fuori dal tribunale per i minori di Roma per la sentenza di affidamento del figlio della vittima. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Anguillara, avvocato genitori Torzullo: "Movente Carlomagno soffocare autonomia Federica" Approfondimenti su Anguillara Anguillara Federica Torzullo. Anguillara sotto shock: si tolgono la vita i genitori di Claudio Carlomagno A Anguillara Sabazia, si è verificata una tragica perdita con la morte dei genitori di Claudio Carlomagno, accusato dell’omicidio della moglie Federica Torzullo. Federica Torzullo, i genitori del marito Carlomagno si tolgono la vita nella loro casa di Anguillara Federica Torzullo, moglie di Claudio Carlomagno, è stata vittima di un omicidio. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Anguillara Anguillara Argomenti discussi: Femminicidio Federica Torzullo, morti impiccati i genitori di Carlomagno: i motivi in un biglietto; Femminicidio Anguillara, genitori di Carlomagno lasciano una lettera per l'altro figlio; Femminicidio Federica Torzullo, Claudio Carlomagno ha saputo della morte dei genitori. È sorvegliato in carcere; I genitori di Claudio Carlomagno, Pasquale e Maria Messineo, trovati impiccati nel giardino della loro casa. Anguillara, avvocato genitori Torzullo: Movente Carlomagno soffocare autonomia Federica(LaPresse) - Il movente è quello che dice anche il giudice nell'ordinanza, ad oggi: soffocare ogni autonomia decisionale di Federica, una ... stream24.ilsole24ore.com Anguillara, il figlio di Federica Torzullo uccisa da Carlomagno sarà affidato ai nonni materniIl tribunale per i Minori di Roma confermerà l’affidamento. Il sindaco sarà nominato tutore. La sorella della vittima chiede di poter incontrare l’assassino in carcere. Il legale: Il movente soffocar ... quotidiano.net "Il movente dell'omicidio deve essere necessariamente ricercato nella non accettazione del Carlomagno nella separazione dalla moglie e probabilmente anche nella aver appreso della relazione con un altro uomo. La premeditazione è ancora un tema pre facebook L'ombra di un complice, il movente, le nuove bugie. Tutto quello che la confessione di Carlomagno non ha chiarito sul delitto x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.