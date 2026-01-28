Andrea Castelli bassista | Musica e diritto al riposo La convivenza è possibile

Andrea Castelli, il bassista, ribadisce il suo punto di vista sulla convivenza tra musica e tranquillità nel centro storico. “Musica e diritto al riposo devono andare di pari passo”, dice, sottolineando che il dialogo tra residenti e musicisti è fondamentale. Le discussioni continuano, mentre si cercano soluzioni pratiche per permettere a tutti di vivere bene in quella zona.

Musica o non musica nel centro storico. Non può che proseguire il dibattito con tutte le parti chiamate ad esprimersi. La parola è ad Andrea Castelli, musicista di lungo corso, un bassista che ha attraversato da professionista molti modi di interpretare il live. Dai grandi raduni internazionali con gruppi come i Mantra alle piccole esibizioni nei locali. E’ la persona giusta per intervenire sul dibattito, visto che è anche un abitante del centro storico. Ritiene possibile la convivenza musica-abitanti del centro storico? "Rispondo sia da musicista e amante della musica, sia da residente nel centro storico; la musica è un piacere per molti, ma il riposo è un diritto di tutti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

