Andava in bici a zig zag poi non l’ho più visto Sono devastato Parla l’autista che ha sfiorato Davide Borgione

L’autista di una banca avrebbe investito Davide Borgione, il 36enne che poche ore fa è rimasto a terra in via Nizza, a Torino. L’uomo, che stava pedalando in modo scomposto, si è trovato improvvisamente sotto le gomme di un’auto. L’autista, sconvolto, ha raccontato di aver visto Borgione andare in bici a zig zag prima di perdere il controllo e cadere. Ora si attende di capire se ci siano responsabilità o se si sia trattato di un incidente.

Sarebbe stato un funzionario di banca, 36 anni, a colpire con la sua auto Davide Borgione, dopo che era già caduto sull'asfalto di via Nizza, a Torino. « Ho notato quel ragazzo che andava in bici a zig zag, poi non l'ho più visto e mi è sembrato di passare sopra un dosso. Ma non ho sentito urla. Ora sono devastato», ha raccontato agli inquirenti dopo essersi presentato spontaneamente in commissariato. Repubblica ricostruisce le ultime sul caso del ragazzo, morto e derubato da altri due sconosciuti mentere giaceva a terra, a Torino. Le indagini e l'autopsia. Il 36enne è accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso per la morte del diciannovenne torinese.

L’automobilista che ha investito Davide Borgione ha spiegato agli investigatori di non aver capito subito di aver colpito il 19enne in bicicletta.

