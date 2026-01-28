Ancora temporali sul casertano | prorogata l' allerta meteo

La Protezione Civile della Campania ha deciso di prolungare l’allerta meteo gialla fino alle 20 di domani, giovedì 29 gennaio 2026. La perturbazione in atto continua a portare pioggia intensa sul territorio casertano, costringendo le autorità a mantenere alta l’attenzione. La situazione rimane sotto controllo, ma si invita la popolazione a fare attenzione alle possibili criticità.

Prorogata l’allerta meteo gialla per pioggia fino alle 20 di domani, giovedì 29 gennaio 2026. Lo annuncia la Protezione Civile della Campania alla luce dell’evoluzione della perturbazione in atto anche sull’intero territorio casertano. L’allerta riguarda piogge e temporali che a scala locale, soprattutto fino alla tarda mattinata di domani, potrebbero ancora rivelarsi intense, ma anche la possibilità di fenomeni come frane, smottamenti e caduta massi che si potrebbero verificare nonostante l’assenza di nuove precipitazioni per il “rischio residuo” dovuto alle piogge di queste ore. Termina a mezzanotte, invece, l’allerta meteo diramata ieri.🔗 Leggi su Casertanews.it

