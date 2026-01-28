Ancora piogge sull’Italia | in arrivo una lunga fase di maltempo intenso

L’Italia si prepara a giorni di pioggia intensa e prolungata. Secondo le previsioni, le piogge continueranno senza sosta almeno fino a fine settimana, mettendo a dura prova le strade e le campagne. Le regioni del Nord e del Centro sono le più colpite, con allerta meteo in vigore per rischio di allagamenti e frane. Le autorità invitano alla prudenza e a evitare spostamenti non necessari.

Due settimane segnate dal "fiume atmosferico". L'Italia resta sotto l'influenza del maltempo oggi, mercoledì 28 gennaio, e domani, giovedì 29, con uno scenario destinato a protrarsi per diversi giorni. Alla base di questa situazione c'è un fiume atmosferico, una vasta e persistente corrente di vapore acqueo che dall' Oceano Atlantico si estende fino al Mediterraneo. Questo vero e proprio nastro trasportatore di umidità, alimentato da venti occidentali, trascina masse d'aria cariche di vapore fin dai Caraibi, determinando precipitazioni eccezionali non solo sull'Italia, ma anche su Portogallo, Spagna, Regno Unito, Francia e Grecia.

