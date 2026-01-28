Ancora neve sui Sibillini | fiocchi attesi già dal pomeriggio sopra i 1200 metri

Una nuova ondata di neve torna sui Sibillini. Dopo alcune giornate di pioggia e temperature miti, le previsioni indicano fiocchi che potrebbero scendere già dal pomeriggio sopra i 1200 metri. La neve si sta accumulando, e le temperature si mantengono ancora basse, lasciando intuire che questa fase durerà almeno fino a domani.

Torna la neve sui Sibillini dopo una breve fase di correnti miti e piogge notturne. Lo zero termico, salito oltre i 1800 metri di quota, ha portato questa mattina a registrare +0.8°C in vetta al Monte Prata, secondo i dati della stazione meteo del Centro Funzionale della Regione Marche. Ma già dalle prime ore del pomeriggio il quadro è destinato a cambiare, con la neve pronta a tornare e a imbiancare nuovamente l’Appennino umbro-marchigiano sopra i 1200-1300 metri. Le nevicate potrebbero regalare ancora qualche giornata dal sapore pienamente invernale nel prossimo week end, con temperature in diminuzione di qualche grado.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Nella provincia di Salerno, le prime nevicate hanno interessato le zone più elevate, tra Caggiano e Petina.

