Niclas Füllkrug ha deciso la partita con un gol decisivo al 78’, portando il Milan alla vittoria contro il Lecce. La squadra rossonera ha faticato a trovare il ritmo, ma l’attaccante tedesco ha sfruttato un assist in profondità e ha battuto il portiere avversario con un tiro preciso. Il Lecce ha provato a reagire, ma non è riuscito a impensierire più di tanto la difesa del Milan. Alla fine, il risultato di 1-0 ha premiato i padroni di casa, anche se la partita è stata

Sulla carta, una vittoria casalinga per 1–0 può sembrare ordinaria. Sul campo, invece, il successo di misura del Milan contro il Lecce del 18 gennaio 2026 è stato tutt’altro che scontato. La partita è stata definita dal controllo, dalla disciplina spaziale e dalla sottile autorevolezza di Niclas Füllkrug, la cui prestazione ha mostrato come sia possibile esercitare dominio senza essere costantemente sotto i riflettori. Non è stata una gara decisa da un alto volume di tiri o da ondate offensive caotiche. È stata decisa dall’occupazione delle zone chiave, dal tempismo e dalla capacità di capire cosa richiedesse la partita in ogni sua fase. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Analisi di come Niclas Füllkrug ha guidato l’1–0 del Milan contro il Lecce il 18 gennaio 2026

Approfondimenti su Niclas Füllkrug

Al termine della sfida tra Milan e Lecce, valida per la 21ª giornata della Serie A 2025-2026, il risultato finale è 1-0 per i rossoneri.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Niclas Füllkrug

Argomenti discussi: Niclas Füllkrug, il furto ai danni del calciatore del Milan: l'ipotesi di un colpo su commissione e i movimenti all'interno dell'hotel; Furto da mezzo milione al calciatore del Milan Füllkrug: controlli a tappeto sull'hotel in cui alloggia; Furto a Füllkrug, verifiche sull'hotel dove alloggia il calciatore del Milan; Pronostico Roma-Milan: analisi e probabili formazioni 25/01/2026 Serie A.

Milan-Lecce 1-0: l’analisi del primo gol di Fullkrug in rossoneroL'analisi del gol vincente del tedesco a San Siro contro il Lecce di Di Francesco ... msn.com

Niclas Fullkrug incontra per la prima volta i tifosi rossoneri all’AC Milan Store in via Dante: tanto amore per il numero 9 rossonero @valerialippera per MilanPress.it #fullkrug #milan #milanpress - facebook.com facebook