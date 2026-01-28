Analisi di come Niclas Füllkrug ha guidato l’1–0 del Milan contro il Lecce il 18 gennaio 2026
Niclas Füllkrug ha deciso la partita con un gol decisivo al 78’, portando il Milan alla vittoria contro il Lecce. La squadra rossonera ha faticato a trovare il ritmo, ma l’attaccante tedesco ha sfruttato un assist in profondità e ha battuto il portiere avversario con un tiro preciso. Il Lecce ha provato a reagire, ma non è riuscito a impensierire più di tanto la difesa del Milan. Alla fine, il risultato di 1-0 ha premiato i padroni di casa, anche se la partita è stata
Sulla carta, una vittoria casalinga per 1–0 può sembrare ordinaria. Sul campo, invece, il successo di misura del Milan contro il Lecce del 18 gennaio 2026 è stato tutt’altro che scontato. La partita è stata definita dal controllo, dalla disciplina spaziale e dalla sottile autorevolezza di Niclas Füllkrug, la cui prestazione ha mostrato come sia possibile esercitare dominio senza essere costantemente sotto i riflettori. Non è stata una gara decisa da un alto volume di tiri o da ondate offensive caotiche. È stata decisa dall’occupazione delle zone chiave, dal tempismo e dalla capacità di capire cosa richiedesse la partita in ogni sua fase. 🔗 Leggi su Dailymilan.it
