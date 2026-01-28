Anagni gli eventi di febbraio a Casa Barnekow

A febbraio ad Anagni si accende il teatro e la fotografia. Domenica 8, alle 18, va in scena

A febbraio tanto Teatro e Fotografia!Domenica 8, alle ore 18:00, in scena "Le cose che ti fanno sentire vivo", della Compagnia Skenexodia, con Vincenzo Filice, scritto e diretto da Luca Guerini: un originale spettacolo dedicato al genere giallo, ma al contrario, dove stavolta bisognerà scoprire non il colpevole, ma la vittima.Sabato 14 e domenica 15, Casa Barnekow ospita la mostra fotografica interattiva di Pierfrancesco Meloni, "Anime Salve": il sabato alle ore 18:30 il vernissage, durante il quale sarà presentato l'omonimo libro del fotografo, con la moderazione di Tullio Cesario.Domenica 22, alle ore 18:30, in prima assoluta "La pazzia di Luigi: il racconto folle del grande visionario", scritto e diretto da Salvo Miraglia e dedicato a Pirandello; in scena con lui Nicoletta Evangelista e con la partecipazione straordinaria di Jean Michel Danquin.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

