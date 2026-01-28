Amplificatori accesi e tecnici in sala | taglio di nastro per il nuovo spazio musicale per le band forlivesi

Sabato 31 gennaio alle 5 del pomeriggio, si alza il sipario sulla nuova sala prove alla Fabbrica delle Candele di Forlì. Ti trovi davanti a un locale tutto nuovo, pronto ad accogliere le band locali. I tecnici sono già al lavoro con gli amplificatori accesi, mentre gli organizzatori preparano l’open day per far conoscere lo spazio. È un’occasione per i musicisti di provarsi, incontrarsi e suonare in un ambiente dedicato. La città si aspetta una ventata di energia creativa.

Inaugura il nuovo servizio del Comune alla Fabbrica delle Candele, che dà priorità a residenti e studenti del territorio. Casara: "Risposta alle tante richieste di spazi attrezzati" Un nuovo spazio per la creatività musicale dei giovani apre alla Fabbrica delle Candele di Forlì. Sabato 31 gennaio dalle 17 inaugura la “Sala prove”, con un open day aperto alla città e ai musicisti del territorio. “La nuova Sala prove - dichiara l'assessora Paola Casara - rappresenta un investimento concreto sulle Politiche giovanili e sulla musica come strumento di espressione, socialità e crescita. Una risposta diretta alle tante richieste che ci sono pervenute di uno spazio attrezzato, accessibile e condiviso, pensato per sostenere talenti emergenti, band e progetti musicali, favorendo l’incontro e la sperimentazione”.🔗 Leggi su Forlitoday.it

