Amicizie speciali tra giovani con autismo e cagnolini senza casa | commuove il progetto del canile di Cava e Kaliphilia

Un progetto tra il canile di Cava e l’associazione Kaliphilia sta facendo emozionare molti. Giovani con autismo hanno stretto amicizie speciali con cani senza casa. I volontari raccontano di come questi incontri riempiono il cuore di tutti. Teresa Salsano e gli altri responsabili parlano di un’esperienza che dona a tutti una vera missione. La collaborazione tra ragazzi e cani crea un legame che va oltre le parole, portando un sorriso e speranza a chi partecipa.

"Loro riempiono il nostro cuore e noi doniamo loro una missione", è questo il commento commosso di Teresa Salsano e degli altri volontari del canile di Cava in merito al progetto in corso che vede protagonisti alcuni ospiti della struttura e i ragazzi dell'associazione Kaliphilia, affetti da.

