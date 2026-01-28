Amanda Anisimova sa ormai di aver perso e gela il suo team | restano di sasso per quello che urla

Amanda Anisimova ha perso contro Jessica Pegula negli ottavi dell'Australian Open e non ha nascosto la rabbia. Nel finale, ha urlato contro il suo team seduto in tribuna, lasciando tutti sbigottiti. La tennista americana ha preso male la sconfitta e ha dimostrato tutta la frustrazione in quei momenti.

Amanda Anisimova ha preso malissimo la sconfitta con Jessica Pegula nei quarti di finale dell'Australian Open: nel finale ha tirato due urlacci contro il suo team in tribuna.

