Alvaro Morata segna il gol più importante della sua vita Poi il messaggio a Campello

Alvaro Morata ha deciso di risollevare le sorti della Fiorentina segnando un gol che lui definisce “il più importante” della sua carriera. Dopo il match perso contro il Como, l’attaccante spagnolo ha scritto sui social un messaggio rivolto anche a Campello, lasciando intendere che questa rete vale più di un semplice risultato.

(Adnkronos) – Alvaro Morata è tornato in campo e ha segnato "il gol più importante" della sua vita. Lo spagnolo ha commentato il momento sui social dopo Como-Fiorentina: "Per molto più di un gol. Grazie a tutte le persone che mi sono state accanto". La Fiorentina è stata eliminata dalla Coppa Italia negli ottavi di finale, perdendo 3-1 grazie ai gol di Sergi Robert, Nico Paz e appunto Morata dopo il vantaggio iniziale di Piccoli. L'esultanza dell'attaccante è stata travolgente, con tutti i compagni di squadra che sono corsi ad abbracciarlo. Nel post match, il calciatore ha parlato con la voce rotta dall'emozione: "Mi hanno aiutato tantissimo in questi mesi, fuori dal campo.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Dalla Spagna emergono aggiornamenti sul presunto divorzio tra Alvaro Morata e Alice Campello.

